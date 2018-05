Pabllo Vittar, Mulher Pepita, Preta Gil e mais estarão na parada LGBT em São Paulo

(Foto: divulgação) Pabllo Vittar

No próximo dia 3 de junho, domingo, acontece em São Paulo a 22º edição da Parada do Orgulho LGBT e, para tornar a festa mais colorida e animada ainda, artistas como Pabllo Vittar, Mulher Pepita, Lia Clark, Preta Gil e April Carrion já estão confirmadas para se apresentar no evento.

Este ano, a Parada leva o tema de “Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz”. As apresentações acontecerão em trios elétricos dedicados ao Uber, um dos patrocinadores da festa.

Como é de conhecimento do público, o agito tem início na frente do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e segue em direção à Consolação. Já é sucesso! Quem dúvida?

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar:

1. Cara ou coroa?

Já afirmaram que cantora será novo rosto nas cédulas de R$ 50

Créditos: Divulgação

2. Uma situação surreal

Engravidou bailarina do Faustão

Créditos: Divulgação

3. Terceira via

Será candidata à presidência

Créditos: Divulgação

4. Ensinando a rebolar

Fará turnê por escolas

Créditos: Divulgação

5. De novo, apelando para as crianças

Apresentará programa infantil na TV

Créditos: Divulgação

6. Outra suspeita habitual, a Lei Rouanet.

Receberá R$ 5 milhões da Lei Rouanet

Créditos: Divulgação

7. Falsete à serviço do Brasil

Cantará o hino brasileiro na estreia da Copa

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL