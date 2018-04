Pabllo Vittar, Luan Santana e Simone e Simaria cantam juntos

A Coca-Cola lançou nesta quinta (26) Hasta la Vista, música gravada em parceria entre Luan Santana, Simone & Simaria e Pabllo Vittar. Os artistas foram escolhidos pelos fãs para a formação do feat mais esperado do ano por meio do projeto Coca-Cola FanFeat. A música já está disponível no Spotify, na rádio CCFM e em breve nas principais rádios de todo o país. Na plataforma recém-criada pelo Facebook, o Hand Album da marca disponibilizará, além da música e lyric vídeo, conteúdos exclusivos em primeira mão, como fotos e vídeos dos bastidores da gravação.

“Focamos o trabalho de criação em uma música que combinasse com os três, e também trouxesse algo que está no cotidiano das pessoas. Hasta La Vista é uma despedida de tudo que não faz bem e incomoda, é um adeus para os problemas e conflitos que todos nós temos”, afirma o compositor Dudu Borges, que assina a música com o time da Brabo Music. “Mais do que uma música boa, o grande desafio e a grande sacada desse projeto é unir três artistas com identidades muito diferentes para fazer música além do gênero musical”, disse.

O videoclipe foi gravado sob direção de Bruno Ilogti, em uma boate em São Paulo, e o lançamento está previsto para maio.

Veja a letra:

Luan Santana

Ai que perfume gostoso Deixa eu sentir mais de perto A sua boca na minha Tem destino certo Bora fazer uma loucura Cair sem destino na estrada Só vai dar eu e você em plena madrugada

Pabllo Vittar

Fecha os olhos e se solta Que o som te faz esquecer tudo a sua volta E não olha pra trás Quando você tá comigo Todo dia vira festa

Simone e Simaria + Luan Santana

Ah, eu vou dançar até a noite acabar (Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista baby) Ah, eu vou dançar até a noite acabar (Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista baby)

Simone e Simaria

Fecha os olhos e se solta Que o som te faz esquecer tudo a sua volta E não olha pra trás Quando você tá comigo Todo dia vira festa

Pabllo Vittar + Luan Santana + Simone e Simaria

Ah, eu vou dançar até a noite acabar (Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista baby) Ah, eu vou dançar até a noite acabar (Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista baby) Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista baby Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista baby

