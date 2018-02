Pabllo Vittar faz homenagem a Xuxa no Carnaval de Salvador

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar homenageou Xuxa

Em Salvador, Pabllo Vittar fez uma homenagem à Rainha dos Baixinhos e da parada toda, Xuxa Meneghel. A drag mais famosa do pop BR foi atração da festa Black Tape, no Camarote Expresso 2222.

Preta Gil e Jojo Todynho também participaram da apresentação privê. Após ter usado o figurino na madrugada, Pabllo fez a postagem estrategicamente na manhã de sábado para dar bom dia aos amiguinhos.

Antes, Anitta e Jojo já haviam transformado Salvador em um imenso baile funk, no fervido bloco de Anitta..

Carnaval 2018 dos famosos

1 de 17

Bruna Marquezine no Rio

Bruna Marquezine no Rio

Créditos: Twitter/Reprodução

Pabllo Vittar homenageou Xuxa

Pabllo Vittar homenageou Xuxa

Créditos: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira foi criticada por fantasia de índia em baile

Créditos: Reprodução/Instagram

Ivete presente

Fernanda Paes Leme veste máscara de Ivete

Créditos: Reprodução/Instagram

Túlio Gadelha e Eduardo Sterblitch

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine

Créditos: Instagram/@Quemfazmoda

Claudia e pai

Créditos: Sércio Freitas

Bruno Gissoni

Créditos: Reprodução/Instagram

Leandra Leal

Créditos: Reprodução/Instagram

Deborah Secco

Créditos: Reprodução/Instagram

André Marques

Créditos: Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme no Expresso 2222

Créditos: Divulgação

Fernanda Paes Leme e João Vicente de Castro

Créditos: Felipe Panfili

Flavia Viana e Ieié

Créditos: Reprodução/Instagram

Gisele Itié

Créditos: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira

Créditos: Reprodução/Instagram

Mariana Goldfab

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL