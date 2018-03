Pabllo Vittar faz cirurgia no nariz e fãs se empolgam: ‘Vai ficar mais lindo do que já é’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Nesta noite de quarta, 21, Pabllo Vittar pegou os fãs de surpresa ao aparecer com curativos no rosto após realizar uma cirurgia no nariz . Pelo Instagram e Stories, a drag queen mais famosa do Brasil publicou vídeos com esparadrapos na face e escreveu: “Fake friends, real nozes (Amigos falsos, narizes reais)”.

Os fãs se empolgaram com a possibilidade de ser uma plástica e através de mensagens comentaram: “Vai ficar mais linda e poderosa do que já é”, “Boa recuperação, amor, ansiosa pra ver o nariz” e “Vem aí a nova Barbie”.

Até o momento a publicação acumula mais de um milhão e setecentos likes e quase seis mil comentários. Confira:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Fonte: Vírgula UOL