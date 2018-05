Ozzy Osbourne sobre envelhecer: ‘Não lembro mais quantos anos tenho’

(Foto: reprodução/ Billboard)

Após passar pelo Brasil com sua turnê de despedida, Ozzy Osbourne deu uma entrevista ao The Guardian falando sobre o que lhe incomoda em envelhecer. “A pior coisa de ficar velho é que os meus amigos mais próximos estão mortos. Mas, meu problema é não lembrar quantos anos eu tenho”, diz o cantor.

“Acho que eu tenho 70 (anos). E eu não sei o que pessoas de 70 fazem, então estou fazendo as coisas do meu jeito”, falou o madman, também vocalista do Black Sabbath.

Ozzy tem 69 anos e fará 70 no dia 3 de dezembro.

Momentos do casal Ozzy e Sharon Osbourne:

Momentos do casal Ozzy e Sharon Osbourne

Foto do casamento de Sharon e Ozzy Osbourne, em 1982

Fonte: Vírgula UOL