Ozzy Osbourne faz cirurgia na mão e precisa adiar shows

(Foto: reprodução/ Instagram) Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, de 69 anos, precisou fazer uma cirurgia na mão direita para tratar de uma infecção. Internado no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, o cantor teve que adiar alguns shows da No More Tours 2.

A previsão era para que Ozzy retornasse aos palcos nesta terça, 9, mas os médicos pediram para que ele continuasse sob observação por mais alguns dias. Pelo Instagram, o cantor escreveu: “Eu não posso esperar para sair daqui amanhã. Obrigado a todos os maravilhosos médicos e enfermeiras que estão cuidando de mim”.

Confira:

As novas datas dos shows adiados ficaram assim:

Dia 13 de outubro em Las Vegas, no MGM Grand, 15 em Los Angeles, no Hollywood Bowl, 18 em San Diego, no Mattress Firm Amphitheatre e 20 em Mountain View, no Shoreline Amphitheatre.

Fique bem, Príncipe das Trevas!

