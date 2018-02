Ovomaltine muda fórmula e sua versão mais popular agora é 100% vegana

Ovomaltine

Leia maisDepois de 57 anos, milkshake de Ovomaltine troca Bob’s por …Será que é bom? Burger King lança batata frita com calda crocante …

Notícia boa para os veganos! A versão mais popular do Ovomaltine, os famosos flocos crocantes de chocolate, agora tem sua fórmula 100% livre de ingredientes animais.

Segundo o site Vista-se, maior portal vegano da América Latina, a mudança começou a partir de setembro de 2017 e passou a circular pelas lojas. Mas é importante dizer que é capaz que algumas versões antigas ainda estejam sendo vendidas.

Portanto, olhe bem a composição quando for comprar o produtos em supermercados.

A internet x o milkshake de Ovomaltine

1 de 25

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Internet x milkshake de Ovomaltine

A internet não está sabendo lidar com a troca de mãos do clássico milkshake. O McDonald’s acaba de anunciar que agora tem exclusividade do uso da marca no Brasil.

Créditos: Reprodução / Twitter

Mais galerias

Comportamento

New space

Comportamento

Mulher decide retirar 270 tatuagens

Comportamento

7 raças de cachorros mais inteligentes

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL