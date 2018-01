Outback vai dar batata frita de graça para comemorar o Dia Nacional da Austrália

Reprodução/Instagram Aussie Cheese Fries

Em tempos que pessoas saem no tapa por batatas fritas (vem conferir essa história aqui), o Outback anuncia uma excelente notícia para os seus clientes! A rede vai distribuir de graça a Aussie Cheese Fries para comemorar o Dia Nacional da Austrália, que rola em 26 de janeiro.

Para quem se interessar, a promoção vale 22 a 25 de janeiro. Para ganhar o prato de graça, você tem que gerar um cupom no site www.aussieweek.com.br e apresentá-lo durante essa semana. Vale ressaltar que só ganha a Aussie Cheese Fries quem comprar um prato principal ou aperitivo.

O cupom é individual e só será permitido a utilização de um cupom por mesa.

