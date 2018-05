Outback fecha parceria com doce de leite Havanna para nova sobremesa

Brownie com calda de doce de leite

O Outback Steakhouse anunciou uma nova sobremesa em seu cardápio e em parceria com o doce de leite argentino Havanna!

O Havanna Thunder (R$ 31) é uma versão do brownie que já existe no restaurante, mas que traz o novo brownie com nozes pecan coberto por uma bola de sorvete de baunilha, chantilly e um delicioso crumble de biscoito amanteigado. Para finalizar, a combinação ganha ainda uma deliciosa calda de doce de leite.

A novidade já está disponível nos restaurantes da rede, porém será por tempo limitado. Então, corre para experimentar!

Fonte: Vírgula UOL