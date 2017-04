Ousadia! Topshop lança calça de plástico transparente que deixa tudo à mostra

Há alguns meses, a marca Topshop lançou uma calça polêmica em sua nova coleção. Com “joelheiras” transparentes, o jeans acabou virando piada nas redes sociais. Ninguém entendeu muito bem o conceito da peça, que parecia estar com alguns pedaços faltando, para dizer o mínimo.

Agora, a novidade é bem mais esquisita que isso. A marca acaba de lançar a MOTO Clear Plastic Straight Leg Jeans, uma calça feita inteiramente em plástico transparente. Foi isso mesmo que você leu. Lembra aquelas mochilas infláveis transparentes que a gente amava na adolescência? É mais ou menos por aí.

De acordo com a Topshop, a proposta da peça é fugir do banal, virar assunto nas rodas de fashionistas e entusiastas da moda. Bom, objetivo alcançado com sucesso, não é mesmo?

No site oficial da marca, eles aconselham o uso da calça transparente com um vestido por cima ou um shortinho básico por baixo, para não deixar partes polêmicas muito à mostra – a não ser que você curta a exposição, claro.

A calça plástica não sai por menos de R$ 225 reais. Será que vale tudo isso?

Fonte: Vírgula UOL