Ouça agora a nova música do blink-182 (de apenas 35 segundos): “Can’t Get You More Pregnant”

O blink-182 vai lançar uma edição de luxo de seu último disco, California, no dia 19 de maio, e hoje eles compartilharam com o público uma faixa nova. “Can’t Get You More Pregnant” bate apenas a marca de 35 segundos.

California já tinha duas músicas nessa pegada (“Built This Pool” com 17 e “Brohemian Rhapsody” com 30).

Ouça a música abaixo:

If you liked Pink Floyd's landmark musical achievement "Dark Side of the Moon", you'll probably be ambivalent at best about this new record. pic.twitter.com/lmXAFyVPKN — blink-182 (@blink182) April 12, 2017

Fonte: Vírgula UOL