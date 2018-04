Ostentação é com a Rússia! Veja casos de luxo absurdo exibidos em redes sociais

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia maisCabeleireiro usa machado para criar cortes repicados na RússiaSó na Rússia! Homem dá carona a urso

Crise? Não, tal palavra não consta nos dicionários dessa jovem elite russa que tem ambições de conquistar o mundo. O instagram RichRussianKids está fazendo o maior burburinho por publicar aquilo que os russos sabem fazer de melhor: beber, curtir e ostentar, de todas as maneiras possíveis.

O estilo de vida dessa galera é inacreditável – revoltante para uns, encantador para outros. Nas fotos, garotas e garotos aparecem viajando pelo mundo, desfilando em carrões importados, passeando de iate, curtindo jatinhos particulares, e mais. Tudo o que está bem longe da nossa realidade, diga-se de passagem.

O perfil é uma versão do Rich Kids of Instagram, que também mostra uma galerinha que desconhece qualquer noção de limite e contenção de gastos. Imagine explicar o que significa “época de vacas magras” para esse pessoal? Não tem como, obviamente.

Dá para perceber que muitos desses jovens estão bem longe do inverno congelante da Rússia. Bom para eles, né? E aí: odiamos ou amamos esse perfil maluco dos russos mais riquinhos do planeta?

Confira:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: agram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: agram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Os jovens mais ricos da Rússia

Créditos: Instagram

Mais galerias

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

Cachorro com deformidade facial é adotado

Antes e depois de pessoas que eliminaram muito peso

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

Cachorro com deformidade facial é adotado

Antes e depois de pessoas que eliminaram muito peso

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1068930’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL