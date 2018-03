Oscar 2018: veja os vencedores da premiação por categorias

Reprodução/Instagram @TNT Brasil Jimmy Kimmel é o apresentador da cerimônia pela segunda vez

A 90ª edição da Oscar começou às 22h (horário de Brasília) deste domingo (4). Jimmy Kimmel é o apresentador da cerimônia pela segunda vez.

E o Oscar foi para…

Veja os vencedores das categorias anunciadas:

Melhor Roteiro Adaptado, James Ivory, Me chame pelo seu nome

Melhor Ator Coadjuvante Sam Rockwell, Três anúncios para um crime

Melhor atriz coadjuvante Allison Janney (“Eu, Tonya”)

Melhor Filme em Língua Estrangeira Uma Mulher Fantástica (Chile)

Melhor Design de Produção A forma da água

Melhor Figurino Trama Fantasma

Melhor Edição Dunkirk

Melhor Mixagem de Som Dunkirk

Melhor Edição de Som Dunkirk

Melhor Animação Viva: A vida é uma festa

Melhor Curta de Animação Dear Basketball

Melhor curta The silent child

Melhor documentário Ícaro

Heaven is a traffic jam on the 405 Melhor documentário em curta-metragem

Melhor maquiagem e cabelo O destino de uma nação

Melhores efeitos visuais Blade Runner 2049

Fonte: Vírgula UOL