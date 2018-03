Oscar 2018: brasileiro está por trás de hit ‘Me Chame pelo Seu Nome’

Call Me by Your Name

Forte concorrente na categoria de roteiro adaptado, no Oscar 2018 Me Chame pelo Seu Nome revelou ao mundo o ator Timothée Chalamet, de 22 anos, indicado ao prêmio de Melhor Ator. A obra está indicada ainda ao Oscar de Melhor Filme este ano.

Poucos sabem, no entanto, que há um brasileiro por trás do hit, que vem consquistando público e crítica ao abordar o amor entre dois rapazes de modo leve e poético, desde a primeira exibição no Festival de Sundance de 2017.

Rodrigo Teixeira, de 41 anos, é fundador da produtora e distribuidora RT Features, responsável pelo filme, dirigido por Luca Guadagnino.

“Falar sobre um relacionamento entre dois homens em 1983, quando o mundo parecia ser mais conservador e está voltando a ser hoje, e falar com delicadeza, é político, de certa forma”, afirmou ao HuffPost Brasil. A premiação ocorre neste domingo (4) e será transmitida pelo TNT, a partir das 20h30.

Fonte: Vírgula UOL