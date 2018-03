Oscar 2018: ‘A Forma da Água’ é grande vencedor em noite ‘inclusiva’

Divulgação A Forma da Água

Movimentos que vem pressionando Hollywood por mais representação para mulheres, negros e imigrantes comemoram um Oscar marcado por protestos e que teve um diretor mexicano, Guillhermo del Toro, como grande nome da noite.

O longa chileno Uma Mulher Fantástica, com Daniela Vega, se tornou o primeiro filme estrelado por uma pessoa transexual a levar um Oscar.

Na flor dos seus 89 anos, James Ivory fez história. Agora ele é o ganhador mais velho de um Oscar na história. O prêmio veio pelo roteiro adaptado de Me Chame pelo seu Nome.

Jordan Peele, por sua vez, por Corra!, foi o primeiro negro a ganhar o Oscar de Roteiro Original.

Veja os vencedores:

Melhor filme, A forma da água

Melhor Diretor, Guillermo del Toro, A forma da água

Melhor Ator, Gary Oldman, O destino de uma nação

Melhor Atriz, Frances McDormand, Três anúncios para um crime)

Melhor Roteiro Adaptado, James Ivory, Me chame pelo seu nome

Melhor Ator Coadjuvante Sam Rockwell, Três anúncios para um crime

Melhor atriz coadjuvante Allison Janney, Eu, Tonya

Melhor Filme em Língua Estrangeira Uma Mulher Fantástica (Chile)

Melhor Design de Produção A forma da água

Melhor Figurino Trama Fantasma

Melhor Edição Dunkirk

Melhor Mixagem de Som Dunkirk

Melhor Edição de Som Dunkirk

Melhor Animação Viva: A vida é uma festa

Melhor Curta de Animação Dear Basketball

Melhor curta The silent child

Melhor documentário Ícaro

Heaven is a traffic jam on the 405 Melhor documentário em curta-metragem

Melhor maquiagem e cabelo O destino de uma nação

Melhores efeitos visuais Blade Runner 2049

Fonte: Vírgula UOL