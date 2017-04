Os tridentes mais letais da Europa são Sul-americanos

(Reprodução) Números apontam o trio do Barça como o mais letal do planeta

Os Sul-americanos Lionel Messi, Luís Suárez e Neymar Jr. estão em grande forma. Os três atacantes foram as estrelas das últimas vitórias do FC Barcelona como eles têm contribuído 23 gols dos últimos 33. Na verdade, os catalães venceram oito das nove últimas partidas, uma das quais a incrível reviravolta histórica de 6-1 contra PSG que deu ao Barça acesso às quartas de final da Liga dos Campeões. O tridente, então, participou com quatro gols: dois de Neymar Jr, um de Suárez e outro de Messi.

O tridente já acumulou 90 gols nesta temporada em todas as competições. Messi, 43 anos, é o máximo artilheiro, tanto na Liga como também na competição continental. Ninguém marca mais que Messi. Suárez tem um total de 32 gols e registra cinco jogos consecutivos abrindo o placar para o Barcelona. Neymar Jr, depois de anotar o seu 15º gol nesta temporada já atingiu a cifra de 100 gols com a camisa do FC Barcelona. São resultados espetaculares para um tridente incomparável. Nenhum tridente ofensivo chega perto destes registros, e estão apenas dez gols para superar pela terceira vez o número centenário de tantos. Um fato espetacular que explica por que o Barça ainda tem opções para fazer o triplete.

O segundo tridente mais letal na Europa depois do Barça é do PSG, com 65 gols, que é formado por Cavani, Lucas Moura e Di María; o de Real Madrid, com 59 gols, é o terceiro artilheiro. Bayern de Munique e Napoli ocupam quarto e quinto lugares, respectivamente.