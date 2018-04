Os Simpsons responde sobre ‘racismo’ em personagem indiano com novo episódio

Personagem Abu foi apontado como estereótipo de imigrante indiano em documentário que critica a séries

O último episódio de Os Simpsons respondeu comentários sobre o personagem Apu e os esteriótipos usados na animação para tratar sobre imigrantes indianos. Apu faz parte da série desde 1990, mas foi alvo de críticas no último ano no documentário O Problema com Apu. A produção acusa Os Simpsons de ser racialmente insensível. As informações são do Independent.

No último domingo, o episódio No Good Read Goes Unpunished de Os Simpsons foi transmitido nos Estados Unidos. A animação começa com Marge discutindo um problema de como o livro The Princess in the Garden pode ser visto na atualidade. A personagem fica obcecada com a necessidade de mudar a história e atualizá-la de acordo com os padrões de 2018. Marge acaba admitindo que as mudanças tiraram o “espírito e caráter do livro”.

No final, Lisa aparece mandando o seguinte recado: “algo que começou décadas atrás e era aplaudido e inofensivo, é agora politicamente incorreto. O que você pode fazer?”.

Donald Trump presidente

O bilionário empresário se torna presidente dos Estados Unidos em um episódio dos Simpsons que foi ao ar em 2000

Créditos: Reprodução

Atentados de 11 de setembro

Em 1997, essa revista apareceu em um episódio dos Simpsons. Nela, temos o nome Nova York no topo, o 9 e as Torres Gêmeas, alvo dos atentados, formando um 11, o que forma perfeitamente o 9/11, maneira que os americanos simbolizam a fatídica data

Créditos: Reprodução

David Bowie e Alan Rickman no mesmo episódio

Apesar de não ser exatamente uma previsão, David Bowie e Alan Rickman foram homenageados em um mesmo episódio dos Simpsons em 2013. Os dois faleceram no começo deste ano

Créditos: Reprodução

Corretor de smartphone

Além de prever o smartphone, em 1994 um episódio dos Simpsons previram um dos grandes problemas da sociedade moderna: o corretor ortográfico dos celulares da nova geração. Tem até uma maçã ali embaixo, cara :O

Créditos: Reprodução

Aquecedores de orelha de hamburger

Em 1998, um episódio dos Simpsons aparece inventando um aquecedor feito de sanduíches recém-saídos da grelha. Uma invenção semelhante foi anunciada em 2010

Créditos: Buzzfeed/Reprodução

Guitar Hero

Em 2002, três anos antes do lançamento do primeiro ‘Guitar Hero’, Mick Jagger e Keith Richards dão para Homer uma jaqueta com o nome do jogo escrito atrás

Créditos: Buzzfeed/Reprodução

O limoeiro roubado

Em 1995, um limoeiro premiado foi roubado da cidade de Spirngfield. Exatamente a mesma coisa aconteceu em Houston, em 2013

Créditos: Reprodução

O problema das urnas eletrônicas

Em 2008, Homer tenta votar em Obama numa urna eletrônica, mas o aparelho muda o voto dele para o do candidato John McCain. O mesmo problema foi reportado nas eleições de 2012, quando Obama enfrentou Mitt Romney

Créditos: Reprodução

O tigre branco atacando seu treinador

Lá em 1993, um tigre branco atacou seus treinadores, Gunter e Ernst, em um episódio dos Simpsons. Algo semelhante aconteceu com Roy Horn, do ‘Siegfried e Roy’, em 2003, deixando o profissional parcialmente paralisado

Créditos: Reprodução

