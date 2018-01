Os passaportes mais poderosos do mundo em 2018; veja posição do Brasil

A Alemanha é oficialmente o país com o passaporte mais poderoso do mundo, de acordo com o ranking de 2018 do Henley Passport Index. O ranking compara o número de países em que o visitante pode entrar sem visto com aquele passaporte.

É o quinto ano consecutivo que um país europeu lidera a lista. Os alemães podem visitar 177 países agora (um a mais do que em 2017), de acordo com o relatório.

O Brasil aparece na posição 18 da lista, ao lado da Argentina, já que nós e os hermanos podemos conhecer sem visto 158 países no mundo.

O ranking é baseado nas informações da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo), que mantém o maior arquivo de informações de viagem no mundo.

Confira o ranking dos 20 países com os passaportes mais poderosos e o número de países que podem visitar sem visto:

1. Alemanha 177

2. Singapura 176

3. Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Japão, Noruega, Suécia, Reino Unido 175

4. Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha, Suíça 174

5. Irlanda, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos 173

6. Canadá 172

7. Austrália, Grécia, Nova Zelândia 171

8. República Checa, Islândia 170

9. Malta 169

10. Hungria 168

11. Liechtenstein, Eslováquia, Eslovênia 167

12. Letônia, Lituânia, Malásia 166

13. Estônia 165

14. Polônia 163

15. Mônaco 162

16. Chile 161

17. Chipre 159

18. Brasil, Argentina 158

19. Andorra, San Marino 157

20. Bulgária, Romênia 156

