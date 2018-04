Leia mais5 russas que já anunciaram a venda da virgindade na webOstentação é com a Rússia! Veja casos de luxo absurdo exibidos em …Por que tantos vídeos de acidentes de carro vêm da Rússia?Russa é condenada por cortar fora o pênis do marido e diz que …

Ah, a Rússia. Um país magnífico e… Esquisito, ok. Não que a gente se importa. Afinal, a esquisitice é a matéria prima pra qualquer meme que se preste, né?

Continuando as nossas homenagens ao país que vai receber a Copa do Mundo em 2018, a gente resolveu fazer uma pequena seleção dos melhores.

Sim. Os melhores memes que a Rússia nos deu. Obrigada, Rússia <3

(Infelizmente, uma lei do país proíbe que a imagem de figuras políticas sejam usadas para fins memísticos. Então nada de Vladimir Putin, Fofin, Felizin)

1.”Photoshop? Nope, só a Rússia”. As cenas comuns do cotidiano dos russos… Que é beeem diferente do nosso.

2. DIMITRI DESCOBRE.

3. O VITAS! Que a gente zoa, mas é um superstar na Rússia, ok?

4. O senhor Trololo

5. O gatinho que, quando mia, parece estar dizendo NONONO

6. O gatinho que é a cara do Lênin e tão comunista quanto:

7. E é claro… A Rússia Soviética, onde a lógica se inverte.

Fonte: Vírgula UOL