Os cientistas descobriram qual o cheiro de Urano e você não vai querer ir pra lá

Esse aí de cima é Urano.

Bonito o planeta, né?

Porém o cheiro não é muito agradável, não.

Cientistas do Reino Unido analisaram o planeta pelo telescópio Gemini North, no Havaí (o Gemini South está na Cordilheira dos Andes chilena; com os dois juntos, pode-se observar o céu inteiro). Por meio de uma técnica chamada espectometria, que levanta dados físico-químicos através da transmissão, absorção ou reflexão da energia radiante de uma amostra, eles conseguiram determinar a composição atmosférica do planeta.

A resposta? Sulfeto de hidrogênio. Também conhecido como o cheiro de ovos podres, carne em decomposição. Sabe aonde mais ele é produzido? No seu intestino. Sabe os, hm, gases? É. Urano tem cheiro de pum, gente. ¯_(ツ)_/¯



Fonte: Vírgula UOL