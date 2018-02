Os bonecos gigantes mais bizarros que já passaram por Olinda

(Foto: reprodução/montagem)

Leia maisApós foto desconfortante com Dória, Zeca Pagodinho posa feliz com …Magreza de Romário chama atenção das pessoas na Sapucaí

Um dos destaques do Carnaval brasileiro é o anual desfile de Bonecos Gigantes de Olinda, em Pernambuco. Durante os dias da festa, os ‘boneções’ saem desfilando pelas ruas charmosas da cidade para homenagear personalidades do nosso pais e também do mundo.

Nesta segunda, 13, desfilaram figuras do presidente norte-americano Donald Trump, do Rei do Pop Michael Jackson e Ivete Sangalo grávida de gêmeos. Uma mistura de mundos e culturas.

Só que, nem todos os bonecos gigantes ficam parecidos com os homenageados. Alguns ficam bem diferentes e até engraçados. Sem contar que em muitas vezes o bloco reproduz famosos inesperados, como o juiz Sérgio Moro, o Japonês da Federal, a ex-presidente Dilma, o Zacarias, de Os Trapalhões e muitos outros.

Por isso, para celebrar a época festiva, relembramos alguns dos bonecos gigantes mais bizarros que já passaram por Olinda. Confira:

Bonecos gigantes de Olinda

1 de 20

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Dilma Rousseff

Créditos: reprodução

Turma do sertanejo

Créditos: reprodução

Reginaldo Rossi

Créditos: reprodução

Os Beatles

Créditos: reprodução

Donald Trump

Créditos: reprodução

Seleção brasileira de 2014

Créditos: reprodução

Zacarias

Créditos: reprodução

Ícones do futebol

Créditos: reprodução

Sérgio Moro

Créditos: reprodução

Ivete Sangalo

Créditos: reprodução

Ícones brasileiros do esporte

Créditos: reprodução

Frida Kahlo

Créditos: reprodução

Donald Trump, Kim Jong-un e Ivete Sangalo grávida

Créditos: reprodução

Joaquim Barbosa

Créditos: reprodução

Frida Kahlo e Rita Lee

Créditos: reprodução

Chico Science

Créditos: reprodução

Japonês da Federal

Créditos: reprodução

Só os roqueiros

Créditos: reprodução

Bonecos gigantes de Olinda

Créditos: reprodução

Bonecos gigantes de Olinda

Créditos: reprodução

Mais galerias

Carnaval

Carnaval 2018: bonecos gigantes em Olinda

Carnaval

Carnaval 2018: famosos internacionais no Brasil

Carnaval

Carnaval na Holanda é festa à fantasia

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL