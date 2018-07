Orlando recebeu 826 mil brasileiros em 2017

Lake Eola , cartão-postal de Orlando

Leia maisO que fazer em Orlando quando Mickey e Harry Potter dormem?Parque da Disney inaugura área temática de ‘Toy Story’, em …

O número de visitantes brasileiros cresceu 16% de 2016 para 2017 e chegou a 826 mil, de acordo com Leo Salazar, gerente de Relações Públicas do Visit Orlando, o órgão oficial de marketing e turismo da cidade.

O Brasil é o quarto mercado atrás de Reino Unido, Canadá e México. No total, 72 milhões de pessoas visitaram a cidade, que estabeleceu novo recorde mundial como destino mais visitado do planeta.

George Aguel, presidente e CEO de Visit Orlando, órgão oficial de marketing e turismo da região, lembrou a estreia de importantes atrações para os visitantes e os esforços de marketing.

Este ano, não deve ser diferente, com Toy Story na Disney, Infinity Falls, em Sea World e Velozes e Furiosos na Universal, apenas para citar alguns.

Veja atrações para todas as idades e estilos que fazem de Orlando um dos destinos mais desejados pelos brasileiros, mesmo com a alta do dólar:

Que tal ficar mais no seu hotel e aproveitá-lo ao máximo?

A concorrência de hotéis faz com que o serviço em Orlando seja de altíssimo nível a os preços muito mais baixos que os praticados em cidades como Nova York e Los Angeles.

Sheraton Vistana Resort Villa

O Sheraton Vistana Resort Villas tem as melhores piscinas de Orlando, segundo TripAdvisor, Orlando Sentinel e Orlando Weekly.

Frequentemente, acolhe três gerações, de bebês a vovós, nos conta Rigoberto “Ricky” Villeda, gerente de vendas dos resort nacionais do Vistana Signature Experiences.

Já Lívia Cohen, diretora de vendas e indústria do turismo do Walt Disney World Swan & Dolphin, nos conta que os brasileiros estão entre os melhores clientes, com estadias que se prolongam a 10 ou 12 dias.

Crianças no Walt Disney World Swan & Dophin

O Swan & Dolphin é um hotel de luxo que cobra 1/3 de outros da mesma categoria e fica praticamente dentro de Epcot e Hollywood Studios.

Fora do hotel e além de Disney e Universal, são muitas opções que a cidade e a região oferecem.

A 50 minutos de carro, Kennedy Space Center Visitor Complex, em Cabo Canaveral, vai te deixar com vontade de ser astronauta. Mesmo se você não tiver mais idade para isso, será emocionante do mesmo jeito.

Para as crianças é um incentivo e tanto a se tornar nerd das ciências. Na mesma linha, não perca o Orlando Science Center.

Atlantis na Nasa

No Skeletons: Museum of Osteology, crianças e adultos podem ver tudo sobre ossos e recebem uma grande aula de biologia.

Madame Tussauds Orlando e SeaLife Orlando Aquarium ficam no mesmo complexo, na região da Internacional Drive.

Legoland Florida Resort e Crayola Experience são outras atrações para crianças.

I-Drive NASCAR promove competições de kart e o Chocolate Kingdom Factory Adventure Tour conta a história do chocolate.

Em busca de ação, voe no iFLY Orlando Indoor Skydiving e na nova Orlando StarFlyer.

ICON Orlando 360

Veja a cidade inteira e a região no topo da ICON Orlando 360 e Orlando Observation Wheel.

Dê um mergulho no Aquatica SeaWorld’s Waterpark, opção nova entre a crescente oferta de parques aquáticos.

Lakeridge Winey & Vineyards

Para conhecer paisagens da Flórida e beber um vinho produzido localmente, vá até a vinícula Lakeridge Winery & Vineyards, a 30 minutos de carro, na bucólica Clermont.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Shula’s Steakhouse

Shula’s Steakhouse

Créditos: Divulgação

Tapa Toro

Tapa Toro

Créditos: Divulgação

Dragonfly Sushi em foto de Jeffrey A McDonald

Dragonfly Sushi em foto de Jeffrey A McDonald

Créditos: Jeffrey A McDonald

Orlando Museum of Art

Orlando Museum of Art

Créditos: Divulgação

Alfond Inn

Créditos: Divulgação

Alfond Inn

Créditos: Divulgação

Alfond Inn

Alfond Inn

Créditos: Divulgação

Walt Disney World Dolphin

Créditos: Divulgação

Walt Disney World Swan e Dophin

Créditos: Divulgação

Swan & Dophin

Créditos: Divulgação

Walt Disney World Swan

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Fogos do Epicot

Créditos: Divulgação

Crianças no Walt Disney World Swan & Dophin

Crianças no Walt Disney World Swan & Dophin

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Dophin Premium King

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Premium King Dolphin

Créditos: Divulgação

Lakeridge Winery & Vineyards

Créditos: Divulgação

Lakeridge Winery & Vineyards

Créditos: Divulgação

American art pottery

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Exterior do Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Lamps lighting

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Laurelton daffodil

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Laurelton dining

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Laurelton reception

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Entrada principal do Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Charles Hosmer Morse Museum of American Art

5.0.2

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Atlantis na Nasa

Atlantis na Nasa

Créditos: Divulgação/Nasa

Charles Hosmer Morse Museum

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Tiffany chapel, Charles Hosmer Morse Museum 2

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Shula’s Steakhouse

Shula’s Steakhouse

Créditos: Divulgação

Tapa Toro

Tapa Toro

Créditos: Divulgação

Dragonfly Sushi em foto de Jeffrey A McDonald

Dragonfly Sushi em foto de Jeffrey A McDonald

Créditos: Jeffrey A McDonald

Orlando Museum of Art

Orlando Museum of Art

Créditos: Divulgação

Alfond Inn

Créditos: Divulgação

Alfond Inn

Créditos: Divulgação

Alfond Inn

Alfond Inn

Créditos: Divulgação

Walt Disney World Dolphin

Créditos: Divulgação

Walt Disney World Swan e Dophin

Créditos: Divulgação

Swan & Dophin

Créditos: Divulgação

Walt Disney World Swan

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Fogos do Epicot

Créditos: Divulgação

Crianças no Walt Disney World Swan & Dophin

Crianças no Walt Disney World Swan & Dophin

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Dophin Premium King

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Sheraton Vistana Resort Villa

Créditos: Divulgação

Premium King Dolphin

Créditos: Divulgação

Lakeridge Winery & Vineyards

Créditos: Divulgação

Lakeridge Winery & Vineyards

Créditos: Divulgação

American art pottery

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Exterior do Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Lamps lighting

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Laurelton daffodil

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Laurelton dining

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Laurelton reception

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Entrada principal do Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Charles Hosmer Morse Museum of American Art

5.0.2

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Atlantis na Nasa

Atlantis na Nasa

Créditos: Divulgação/Nasa

Charles Hosmer Morse Museum

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Tiffany chapel, Charles Hosmer Morse Museum 2

Créditos: Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Mais galerias

Toy Story Land

Kennedy Space Center

Orlando que os turistas não veem

Mais galerias

Toy Story Land

Kennedy Space Center

Orlando que os turistas não veem

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1285556’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL