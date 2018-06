Orlando apresenta novidades; saiba o que vai aquecer verão

Leia mais10 destaques de Velozes e Furiosos na Universal Orlando

Velozes e Furiosos na Universal, Toy Stort na Disney, Infinity Falls, em Sea World, a temporada está repleta de novidades. O verão dos Estados Unidos é a época em que a cidade ferve ainda mais.

Um dos motivos para Orlando atingir repetidos recordes de visitantes é que o ritmo de atrações não param de surgir, espelhando o crescimento econômico e físico da cidade de 277 mil habitantes.

Em maio, foi anunciado o número de 73 milhões de visitantes em 2017 , aumento de mais de 5% em relação ao ano anterior, coroando a cidade o destino mais visitado dos Estados Unidos por mais um ano.

“Esse fantástico número do último ano foi alcançado mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas mundialmente e dos danos causados a todo o estado da Flórida por conta do furacão Irma”, disse George Aguel, presidente e CEO de Visit Orlando, órgão oficial de marketing e turismo da região.

“Em 2017, a cidade contou com estreia de importantes atrações para os visitantes e nossos esforços de marketing se aproveitaram da confiança crescente desse consumidor no destino, além de sempre ressaltarmos a conexão emocional única que existe entre os turistas e Orlando”, completou.

Para o mercado americano, Visit Orlando reconheceu o potencial na melhoria dos indicadores econômicos do país e aumentou suas iniciativas de marketing localmente. Como resultado, o número de visitantes americanos atingiu o recorde de 65 milhões de pessoas.

Para o mercado internacional, com vários mercados-chave enfrentando incertezas, Visit Orlando manteve seus amplos programas de marketing, publicidade e posicionamento de marca, de forma a manter Orlando um dos destinos mais visitados do mundo, com 6,15 milhões de visitantes.

Veja 10 atrações, dentro e fora dos parques temáticos, que chegam para divertir ainda mais quem visita Orlando.

Toy Story Land abre na Walt Disney World em 30 de junho

Disney’s Hollywood Studios vai inaugurar, em 30 de junho, a Toy Story Land, que conta com duas novas atrações, as montanhas-russas Slindy Dog Dash e Alien Swirling Saucers, além de novos restaurantes e lojas.

Créditos: Divulgação

Fast & Furious – Supercharged no Universal Orlando

Universal Studios Florida acaba de inaugurar a atração Fast & Furious- Supercharged, inspirada na franquia Velozes & Furiosos. A montanha-russa, que funciona desde o início de maio, proporciona ao visitante toda emoção das corridas de rua.

Créditos: Divulgação

Infinity Falls no Sea World Orlando

SeaWorld Orlando inaugura a Infinity Falls no verão americano. A atração enviará os visitantes por corredeiras e quedas d’água – uma delas de 12 metros de altura, um recorde mundial entre atrações desse tipo.

Créditos: Divulgação

Nona Adventure Park

O Nona Adventure Park promete agradar muito os aventureiros de plantão no verão americano, contando com torres de escalada, parque aquático inflável, bistrô e snack bar, loja de artigos profissionais, esqui aquático com energia solar e um cable park para prática de wakeboard – estes dois últimos, são os primeiros de seus respectivos gêneros no mundo.

Créditos: Divulgação

Pixar Play Zone at DisneyÕs Contemporary Resort

Walt Disney World Resort vai fazer Orlando ficar ainda mais quente com seu Incredible Summer. No Magic Kingdom, os visitantes podem fazer a festa com alguns personagens do filme ‘Os Incríveis’, enquanto o Senhor das Estrelas e Gamora, do filme Guardiões da Galáxia, se juntam a uma banda de alienígenas para tocar as músicas da trilha sonora do filme, no Epcot.

Créditos: Divulgação

Aquatica – Ray Rush

Aquatica, o parque aquático da SeaWorld, vai inaugurar a Ray Rush, atração que vai refrescar os visitantes: jatos d’água lançam o bote em alta velocidade, que depois é girado em uma esfera d’água, e, por último, desliza através da asa de uma grande raia manta.

Créditos: Divulgação

Orlando Starflyer

Outra novidade é a torre Starflyer, que será inaugurada na International Drive no dia 1º de junho. A atração tem 137 metros de altura, oferece vista privilegiada da cidade para até 24 pessoas por vez, que balançarão no ar a 96 quilômetros por hora.

Créditos: Divulgação

OWC Aquapark – Orlando Watersports Complex – Inflatable Water Park – Waterpark

O Orlando Watersports Complex inaugurou o primeiro parque aquático da Central Florida, que conta com uma série de obstáculos, trajetos e escorregadores infláveis interligados, garantindo horas de muita diversão. O parque aquático também oferece wakeboard, wakeskate, wakesurf, kneeboarding (um tipo de surf apoiado de joelhos na prancha) e esqui aquático para crianças e adultos.

Créditos: Divulgação

The Great LEGO Race

Legoland Florida Resort inaugurou recentemente a atração The Great LEGO Race. A montanha-russa de realidade virtual será a primeira feita para crianças e conta com mini figuras de Lego, uma prancha de surf motorizada e uma scooter estilizada, cujo combustível é café expresso

Créditos: Divulgação

Madam Tussauds – Wonder Woman

“Justice League: A Call for Heroes”, atração do Madame Tussauds Orlando, permite que os visitantes façam parte de muita ação como ajudantes da Mulher Maravilha, interpretada por Gal Gadot; do Super-Homem, interpretado por Henry Cavill; e do Batman, interpretado por Ben Affleck. Réplicas de acessórios e vestimentas que complementam as figuras de cera de cada super-herói dão uma dimensão de autenticidade e realismo à experiência imersiva.

Créditos: Divulgação

* O jornalista viaja a convite do Visit Orlando





