Orlando 2018: veja novidades, onde comer, o que fazer, onde ficar

Com novas atrações, dentro e fora dos parques temáticos, Orlando oferece cada vez mais motivos para ser visitada. Com mais de 15 novidades em destaque, Visit Orlando, o órgão oficial de turismo do destino, mostra o que esperar em 2018 da cidade que atrai ano após ano um número recorde de viajantes nos EUA.

“Todas as viagens para Orlando são únicas, já que a cidade oferece muitas atrações e atividades para os visitantes intercalarem ou combinarem entre si. E 2018 será um ano excepcional para novas experiências”, destaca George Aguel, presidente e CEO de Visit Orlando. “Férias ideais são aquelas que conseguimos escapar do nosso cotidiano e fazer algo novo e Orlando nunca deixa a desejar nesses quesitos”, completa.

Conheça as novidades gastronômicas

Não deixe de planejar pelo menos dois momentos na programação para ter uma experiência gastronômica prazerosa e diferente. Além das centenas de opções já existentes, confira mais algumas inaugurações para deixar a viagem mais saborosa:

O restaurante Jaleo, um novo conceito do mundialmente famoso Chef José Andrés, trará a alma e os sabores da Espanha para dentro da Disney Springs – área de acesso público com lojas e restaurantes, na região dos parques da Disney. Abertura prevista para o verão americano.

O master sommelier George Miliotes trará sua reconhecida expertise para Orlando no Winebar George (imagem ao lado), a ser inaugurado também na Disney Springs. Detalhe: será o único bar de vinhos comandado por um master sommelier em toda a Flórida.

A Heirloom Deli é um restaurante vegano com previsão de abertura na primavera americana. Nele, desde bebidas até itens de padaria serão 100% de origem não animal. Oferecendo o mais autêntico lámen japonês e uma variedade de petiscos, o Jinya Ramen Bar (imagem ao lado) será novidade do bairro de Thornton Park, que também oferece outras opções numa das regiões mais charmosas de Orlando. O Wolfgang Puck Bar & Grill, com previsão de abertura na temporada de verão dos EUA, também na Disney Springs, chega para substituir o Wolfgang Puck Grand Café, que fechou em agosto do ano passado. Agora, um dos mais famosos chefs do mundo vai oferecer menu de sabor mediterrâneo e ambiente inspirado na Califórnia.

The Edison, com a temática de uma companhia elétrica dos anos 1920, entretenimento ao vivo, comida americana clássica e coquetéis artesanais, acaba de abrir neste início de ano, também na Disney Springs

Os Parques Temáticos se reinventam e são sempre parada obrigatória

Todo ano é ano de novidade nos parques de Orlando e, por isso, não dá para deixar de conhecer, ou visitar novamente para quem já foi. As atrações têm previsão de abertura próximo ao início da temporada americana de verão deste ano.

O Disney’s Hollywood Studios dará vida aos personagens da Disney-Pixar, na Toy Story Land (imagem ao lado). A nova área também trará restaurantes e atrações divertidas como o Slinky Dog Dash e Alien Swirling Saucers. Já no Universal Studios Florida, a inauguração da montanha-russa Fast & Furious — Supercharged, baseada nos filmes de ação da franquia Velozes & Furiosos, é o destaque. Veículos com design especial, que permitem aos visitantes correr ao lado dos principais personagens da série farão a adrenalina subir. No mesmo parque, a outra novidade é o show Nighttime Lagoon, que traz personagens animados, muitas luzes e os mais modernos efeitos especiais, substituindo o espetáculo anterior, “Universal’s Cinematic Spectacular: 100 Years of Movie Memories”.

Para refrescar nos dias mais quentes

Com clima tropical e temperaturas agradáveis quase o ano todo, Orlando oferece uma série de parques aquáticos e, também, novas atrações para refrescar qualquer viajante em 2018.

No Sea World, a grande inauguração para a temporada de verão é a Infinity Falls, que levará todos a uma floresta tropical com fontes de água, ruínas de uma civilização perdida, cachoeiras e uma queda, a mais alta entre atrações do tipo. Já no Aquatica, o parque aquático do SeaWorld, a novidade é o Ray Rush, que vai proporcionar aos hóspedes três maneiras de deslizar, mergulhar e subir de altitude em uma aventura bastante radical. Com jatos de água, uma esfera colossal e mergulhos, a atração está programado para estrear na primavera americana, entre abril e junho.

Já fora dos famosos parques temáticos, o Nona Adventure Park, será mais uma opção para aqueles que curtem esportes aquáticos. Com uma pista inflável e flutuante de obstáculos, espaço para wakeboarders e uma torre de escalada com cordas de mais de 18 metros de altura, o parque está programado para abrir no verão americano de 2018, na área de Lake Nona, em Orlando.

Novas aventuras

O Vue at 360, vizinho do I-Drive 360, apresenta o StarFlyer, atração que balançará os visitantes a uma altura de 137 metros. Na LEGOLAND Florida Resort, a montanha-russa The Great Lego Race será uma transformação do Project X com realidade virtual, colocando as crianças no banco de passageiros e as levando para uma emocionante corrida em um mundo feito de Lego. Já o curta-metragem Lego Ninjago — Master of the 4th Dimension, que usa a mais avançada tecnologia de animação 3D e efeitos realistas para proporcionar uma incrível aventura, chega em janeiro de 2018 no Wells Fargo Fun Town Theater, com exibições diárias.

Hotéis e Resorts também apresentam novidades

Disney’s Coronado Springs Resort: O resort vai ganhar uma nova torre com 15 andares e 500 quartos, incluindo suítes, serviços de concierge e espaços para reuniões. Entre os destaques estão um restaurante e lounge no terraço com vistas panorâmicas para os shows de fogos de artifício nos parques da Disney.

Aventura Hotel: É o sexto hotel da Universal e tem abertura prevista para agosto de 2018. Contará com uma torre de vidro de 16 andares com 600 quartos, incluindo 13 suítes para crianças. Também trará o primeiro rooftop bar do grupo, com vista para os três parques do complexo e vantagens exclusivas como transporte e entradas em horários diferenciados.

Margaritaville Resort Orlando: Essa propriedade, de frente para um enorme lago, terá 175 quartos, 300 unidades de timeshare para locação e mil casas de veraneio com decoração assinada. Um setor de gastronomia e entretenimento vai acomodar os visitantes e convidados, que ainda terão à disposição um parque aquático, um centro de saúde e bem-estar e um sistema de táxi aquático.

The Delaney Hotel: Com previsão de abertura em março de 2018, esse hotel boutique de 54 quartos estará no SoDo de Orlando. O Delaney oferecerá serviços modernos com concierge digital, check-in remoto, chaves dentro do smartphone e smart TVs de última geração.

O que é Visit Orlando

Visit Orlando é o órgão de turismo oficial da cidade de Orlando, o destino mais visitado dos Estados Unidos, com representação em mais de doze países ao redor do mundo. Visit Orlando, juntamente com seus 1.200 membros, representa a principal instituição do setor de turismo do destino. Para mais informações, incluindo dicas exclusivas, datas de inaugurações e notícias da cidade, acesse VisitOrlando.com/PT-GL/.

Novidades de Orlando em 2018

Aquatica – Ray Rush

Créditos:

José Andrés_Ryan Forbes_2016_19

Créditos:

Disney's Coronado Springs Resort – New Tower

Créditos:

Enzos Hideaway

Créditos:

Fast & Furious – Supercharged at Universal Orlando

Créditos:

Infinity Falls at SeaWorld Orlando

Créditos:

Lego Ninjago: Master of the 4th Dimension

Créditos:

Maria And Enzos

Créditos:

Nona Adventure Park

Créditos:

The Great LEGO Race

Créditos:

The Edison

Créditos:

Wine Bar George at Disney Springs

Créditos:

