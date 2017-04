Órgãos públicos do Executivo funcionam normalmente nesta quinta-feira

(Reprodução) Nesta sexta-feira os órgãos públicos não terão expediente por conta do feriado nacional da Paixão de Cristo, comemorado no dia 14 de abril

O Governo do Estado de Mato Grosso esclarece que as repartições estaduais estarão em funcionamento normal nesta quinta-feira (13.04). Apenas nesta sexta-feira os órgãos públicos não terão expediente por conta do feriado nacional da Paixão de Cristo. As exceções são os órgãos que trabalham em regime de plantão, que exercem atividades essenciais, como a Segurança.

O funcionamento do Poder Executivo atende ao calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas do Estado para o ano de 2017, divulgado pelo Decreto nº 776, de 27 de dezembro de 2016, que abrange órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional.

Assim como todos os órgãos estaduais, o Ganha Tempo funciona normalmente nesta quinta-feira das 7h30 às 18h30, e fecha na sexta. Volta a funcionar no sábado, das 7h30 às 11h30. O posto localizado na Praça Ipiranga no centro da Capital oferece 20 serviços, incluindo atendimentos do Detran, Energisa, CAB, Semob, Politec entre outros.

Saúde

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES) estarão fechados durante a sexta-feira o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa (Cridac), o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade, o Hemocentro e a Farmácia Especializada de Alto Custo. Na segunda-feira o funcionamento destes órgãos será normal.

No Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacem) terá um plantonista apenas para receber e armazenar amostras, mas em casos de análise imediata o plantonista inicia este processo.

Segurança

A Segurança Pública é um serviço essencial, por isso apenas as unidades administrativas irão parar durante o feriado. O Instituto Médico Legal (IML), assim como as delegacias Especializadas de Homicídio (DHPP), de Trânsito (Deletran), e a de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), estarão em regime de plantão atendendo a sociedade normalmente.

Já as Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos de Cuiabá e Várzea Grande, trabalharão sob regime de sobreaviso. Em Cuiabá e Várzea Grande as unidades da Central de Flagrantes, do bairro Planalto, e a Central de Ocorrências, da Prainha, além da Central de Flagrantes, em frente ao aeroporto de Várzea Grande, estarão funcionando normalmente, e devem centralizar os procedimentos de Boletins de Ocorrências.

Boletim de Ocorrência Online

Internautas poderão obter atendimento online na Delegacia Virtual para registro de ocorrências envolvendo extravio/furto, furto de celular, exercício ilegal da profissão, desaparecimento de pessoas, calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, e também realizar o pré-registro de outros crimes. Para acessar a Delegacia Virtual clique aqui.

