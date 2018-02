Órgãos de defesa da mulher, criança e adolescente fazem campanha durante carnaval

Uma campanha contra violência doméstica, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas, é realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher Criança e Idoso de Várzea Grand (DEDMCI-VG) em parceria com Conselho Tutelar (unidade do Cristo Rei) e Centro de Referência Social (Cras-Cristo Rei), durante o período do Carnaval.

A campanha intitulada “Em Várzea Grande o Carnaval é 100: 100 Violência Doméstica, 100 Abuso e Exploração Sexual e 100 tráfico de pessoas”, iniciou na sexta-feira (09.02) e tem como alvo, diversos estabelecimentos comerciais, em que serão realizadas panfletagens, em todos os dias de festas.

Os materiais informativos e preventivos sobre os temas da Campanha são distribuídos em vários pontos estratégicos de Várzea Grande, como bares, hotéis, motéis, restaurantes, entre outros estabelecimentos.

Segundo a delegada titular da DEDMCI-VG, Ana Paula de Faria Campos, o trabalho também prevê várias ações que serão desenvolvidas ao longo do ano, buscando sensibilizar a população em favor do enfrentamento as violências domésticas, familiares e àquelas praticadas contra crianças e adolescentes.

“As ações serão desenvolvidas principalmente em períodos festivos. Dentre as atividades, estão previstas: panfletagens, palestras e exposição de faixas com alerta à população sobre as violências praticadas”, destacou a delegada.

A conselheira tutelar Francisbene Monteiro Mayer, coordenadora desta Campanha na região da Grande Cristo Rei, destaca a importância do evento e da parceria entre os órgãos, em especial da Delegacia de Defesa da Mulher, Criança e Adolescente de Várzea Grande. “A campanha visa à efetividade dos trabalhos, com resultados positivos para a sociedade e proteção integral para crianças adolescentes vítimas de violência”, explicou a conselheira.