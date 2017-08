O procurador Geral da República, Rodrigo Janot, disse que o ministro Blairo Maggi (PP) é o principal líder de uma organização criminosa, que tinha como membros também o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva (sem partido). A polêmica afirmação do procurador está no acordo de delação premiada de Silval Barbosa, homologado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Entre os agentes políticos, destaca-se a figura de Blairo Borges Maggi, o qual exercia incontestavelmente a função de liderança mais proeminente na organização criminosa, embora se possa afirmar que outros personagens tinham também sua parcela de comando no grupo, entre eles o próprio Silval Barbosa e José Geraldo Riva”, diz Janot no termo de conclusão da delação.