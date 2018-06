Orangotango briga com escavadeira que tenta destruir sua casa

(Foto: reprodução/vídeo)

Em uma tentativa desesperada de proteger a sua casa, um orangotango confrontou uma escavadeira que desmatava árvores na ilha Bornéu, na Ásia.

Sob um tronco caído, o macaco corre em direção à máquina e dá um soco na ameaça de aço. No vídeo, é possível ver funcionários da International Animal Rescue (IAR) tentando resgatar o bichano com armas de dardos tranquilizantes.

Segundo o Metro, um porta-voz da organização afirmou que o orangotango conseguiu ser resgatado e levado ao centro de reabilitação Ketapang, onde vivem mais de 100 macacos que tiveram seu habitat destruído por madeireiros.

Confira o momento. É incrível e ao mesmo tempo muito triste.

Fonte: Vírgula UOL