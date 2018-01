Oprah Winfrey tem mansão atingida por lamaçal após forte tempestade

Reprodução / Instagram Oprah mostra casa destruída pela lama

Oprah Winfrey usou o Instagram para mostrar para seus seguidores que sua mansão, localizada em Montecito, na Califórnia, também foi atingida por um deslizamento de lama após fortes tempestades que já deixaram ao menos 17 mortos na costa do estado até agora.

Nos vídeos publicados, a apresentadora aparece usando galochas com metade das pernas imersas no lamaçal. “Obrigada a todos pelas orações e preocupação. Minha propriedade está bem. Mas com alguma lama e pequenos estragos em comparação com o que estão vivendo meus vizinhos”, escreveu em uma das legendas.

Uma publicação compartilhada por Oprah (@oprah) em 10 de Jan, 2018 às 8:48 PST

Em outro post, Oprah publicou imagens do nascer do sol, de um helicóptero em busca de vítimas e de mais estragos: “Que dia! Orando por nossa comunidade novamente. Acordei com esse ardente fogo e então desci para ver a a profundidade da lama no meu quintal. Helicópteros resgatando meus vizinhos, procurando pessoas desaparecidas.” As postagens da apresentadora receberam milhares de comentários de fãs rezando e torcendo por dias melhores.

Uma publicação compartilhada por Oprah (@oprah) em 9 de Jan, 2018 às 5:03 PST

Fonte: Vírgula UOL