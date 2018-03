Percival é assediado pela oposição

Dirigentes do PT, PCdoB e do PDT se reuniram com o ex-prefeito de Rondonópolis Percival Muniz na semana passada. Prestes a deixar o PPS, Percival foi convidado para filiar em uma das três siglas e disputar o governo de Mato Grosso. Tudo indica que Percival vai aderir ao PDT e disputar uma vaga à Assembleia Legislativa. O único problema é o deputado estadual Zeca Viana, presidente estadual PDT, que será candidato à reeleição.