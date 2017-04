Operação prende traficante em Alto Boa Vista

Intensificando os trabalhos de repressão ao tráfico de drogas, a Polícia Judiciária Civil ,com apoio da Polícia Militar, prendeu mais um traficante no município de Alto da Boa Vista (1.059 km a Nordeste). A prisão de Demarcos Alves Milhomen, conhecido por “Indinho”, ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, durante a operação integrada Bairro Seguro, realizada na última quinta-feira (19).

O traficante era investigado há cerca de 03 meses. Em monitoramento, os investigadores comprovaram a presença de vários usuários de drogas em uma casa, apontada como boca de fumo. Com os indícios de tráfico de drogas, a Justiça autorizou busca e apreensão no endereço.

Após a prisão, o traficante recebeu uma mensagem no celular, via aplicativo WhatsApp com a informação de uma pessoa que afirmava que havia acabado de deixar entorpecentes na residência dele. Mediante isso, os policiais retornaram a casa e encontraram um tijolo de substância análoga a maconha e uma porção de substância análoga a pasta base.

Foram apreendidos aproximadamente 524 gramas de maconha, 27 gramas análoga a pasta base e uma balança de precisão digital pequena.

A prisão foi realizada por policiais civis e militares do município. (Com Assessoria)