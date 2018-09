Operação policial tem três feridos no Rio

Três homens ficaram feridos durante uma operação conjunta das polícias Federal e Civil na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, no Grande Rio.

De acordo com a Polícia Federal (PF), os três foram feridos durante uma troca de tiros com os agentes.



Outros cinco suspeitos foram presos e conduzidos à sede da Superintendência da PF. Os nomes de todos eles não foram divulgados.



A chamada operação Contenção, iniciada na tarde de ontem (24), tem por objetivo prender lideranças da organização criminosa responsável pela venda de drogas ilícitas na comunidade do Salgueiro.



Além de efetuar as prisões, os agentes apreenderam 7,5 quilos de cocaína, duas pistolas e um revólver, além de maconha e munições.

Apreensão na BR-116

Em outra ação policial, na noite de ontem (24), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 300 quilos de maconha em tabletes, em um carro roubado, na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, no sul do Estado do Rio.



A droga seria entregue a comunidades do Rio de Janeiro. O motorista não obedeceu a uma ordem de parada e foi perseguido.

No momento em que o veículo foi interceptado, o suspeito fugiu e tentou se esconder na mata, mas acabou preso. Seu nome ainda não foi divulgado.

