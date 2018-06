Operação policial na Maré deixa pelo menos cinco mortos e um ferido

Uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré deixou pelo menos cinco mortos e um adolescente ferido. A ação começou na manhã de hoje (20) e contou com o apoio logístico de dois blindados do Exército.

Cinco vítimas foram levadas para o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), mas já chegaram mortas, segundo nota divulgada pela assessoria do hospital.

“O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) informa que, por volta das 11h desta -feira, deu entrada na Emergência da unidade cinco homens não identificados, com idade aproximada entre 20 e 30 anos, vítimas de ferimentos por arma de fogo. Todos deram entrada já em óbito”, informou a nota.

Um adolescente de 14 anos foi baleado durante a operação e foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas e passa por cirurgia, segundo informações da Sala de Polícia do hospital.

A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre a operação. A assessoria do Comando Militar do Leste (CML) esclareceu que foram usados blindados apenas no apoio ao transporte dos policiais civis.

Fonte: Agência Brasil