Operação no Porto de Itaguaí apreende 60 toneladas de mercadorias

A operação do Comando Conjunto das Forças Armadas no Porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, apreendeu um total de 60 toneladas de mercadorias importadas por terem entrado no país de forma irregular. As operações de fiscalização começaram na segunda-feira (24) e terminaram hoje (26).

Em nota, as Forças Armadas informaram que a Receita Federal auditou 4 mil contêineres. As tropas federais realizaram 406 revistas em pessoas e veículos na região do porto. A Marinha do Brasil revistou 181 embarcações e um navio mercante na Baía de Sepetiba. Dez embarcações foram notificadas pela força naval.

A ação contou com a participação da Receita Federal, da Marinha e da Polícia Federal. Ao todo, participaram da ação 700 militares das Forças Armadas, 50 servidores da Receita Federal e 12 policiais federais.

Fonte: Agência Brasil