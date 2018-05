Operação na Cidade de Deus não tem hora para terminar, diz PM

A Polícia Militar informou que não tem hora para terminar a operação contra o crime organizado na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, que já dura mais de 4 horas a procura dos assassinos do capitão da PM Stefan Contreiras, 36 anos. A secretaria municipal de Sáude informou que seis criminosos morreram e três ficaram feridos em confronto com as forças de segurança do estado.

O oficial seguia em sua moto para o quartel, em Jacarepaguá, quando foi abordado por dois criminosos armados, também de moto. O Capitão após ser revistado tentou fugir e morreu no local com vários trios. Em seguida, os criminosos fugiram. O crime aconteceu no bairro do Pechincha, em Jacarepaguá. Apesar da ação policial, a Linha Amarela está liberada nos dois sentidos há mais de duas horas.

O serviço de inteligência da corporação informou que os criminosos seriam da Cidade de Deus e teriam fugido para a comunidade. Uma operação das unidades do Comando de Operações Especiais, além do 18º batalhão (Jacarepaguá) e a Unidade de Polícia Pacificadora Cidade de Deus foram deslocados para a comunidade. O capitão Contreiras era do serviço reservado da unidade militar de Jacarepaguá. O Grupamento Aeromóvel realiza o monitoramento aéreo da região dando suporte às equipes que fazem a varredura por terra.

A PM informou que até o momento foram apreendidos dois fuzis e quatro pistolas automáticas. Durante a operação um policial do Bope foi ferido na perna e encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, com quadro de saúde estável.

Fonte: Agência Brasil