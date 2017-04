Operação integrada cumpre cinco mandados de prisão em Confresa

Em continuidade aos trabalhos da operação integrada das forças de Segurança Pública, Bairro Seguro, cinco mandados de prisão foram cumpridos na região de Confresa (1.160 km a Nordeste), na quinta-feira (20).

As ordens judiciais são da comarca de Porto Alegre do Norte (1.125 km a Norte) e foram cumpridas em ação conjunta da Policia Judiciária Civil e a Força Tática do município de Confresa.

Foram Presos Matheus Silva, 19, conhecido por “Goguento”, por mandado de prisão preventiva de roubo qualificado; Wilson Santana Barbosa, 35, preso por porte ilegal de arma de fogo.

Também foram presos, Edmar Silva de Godói, 38, o Edmazão, e Jocinei Pereira dos Santos, 36 anos, que atende por “Russo”, ambos em cumprimento de mandado de prisão temporária pelo crime de tentativa de homicídio.

Em março, os dois suspeitos após um desentendimento por causa de uma motocicleta acabaram atentando contra a vida de uma pessoa, que foi atingida com vários disparos de arma de fogo.

O último preso é Maicon dos Santos, 28, conhecido por “Maiquinho”, que teve um mandado de prisão temporária de tentativa de homicídio cumprido, contra uma vítima,que também sofreu disparos de arma de fogo.

O suspeito é o mesmo criminoso que no começo do mês de abril atirou contra policiais civis e na troca de tiros foi alvejado e preso. Ele teve o mandado de prisão cumprido na Cadeia Pública da Cidade de Porto Alegre do Norte, onde permanece preso.

Os demais suspeitos também foram recolhidos na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte. (Com Assessoria)