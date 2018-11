Operação Finados: número de acidentes em rodovias federais cai 21%

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (5) o balanço da Operação Finados 2018 que aponta redução de 21% no número de acidentes nas rodovias federais em todo o Brasil, em relação à operação realizada no mesmo período de 2017. Também houve redução no número de mortos e feridos. A operação aconteceu entre os dias 1 e 4 de novembro.

Neste ano, a Operação Finados contabilizou 682 acidentes, com 852 feridos e 59 mortes. No ano passado a operação aconteceu entre os dias 2 e 5 de novembro e a PRF atendeu um total de 862 acidentes, com 1.015 feridos e 73 óbitos. A redução, segundo a PRF, “confirma o indicativo percebido nos últimos 5 anos relacionados à redução constante no total de ocorrências de trânsito nas rodovias federais brasileiras”.

Durante os quatro dias de operação foram feitos 8.186 testes de alcoolemia e 694 motoristas foram reprovados. As ultrapassagens indevidas levaram 3.493 condutores a serem autuados. Quanto ao não uso do cinto de segurança, a PRF registrou 2.085 casos. Pelo fato de não usar os equipamentos obrigatórios para transportar crianças nos veículos, 424 motoristas foram multados.

Durante a Operação, a PRF prendeu 378 pessoas pela prática de diversos crimes. Foram apreendidos cerca de 1,4 toneladas de maconha, 130 mil pacotes de cigarros contrabandeados e 123 quilos de cocaína.

Fonte: Agência Brasil