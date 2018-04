Operação em favelas do Rio recupera 35 veículos roubados e prende 3 pessoas

A Polícia Civil divulgou o balanço da Operação Colina, em curso desde a manhã de hoje (6) nas favelas Falett, Fogueteiro e Prazeres, localizadas no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Três pessoas foram presas e 35 veículos roubados foram recuperados. Além disso, foram apreendidas cinco pistolas, drogas sintéticas, material para acondicionar entorpecentes, 55 pinos de cocaína e grande quantidade de maconha, distribuída em 82 tabletes, 2.010 trouxinhas e 183 saquinhos de sacolés.

A Operação Colina visava a cumprir 50 mandados de prisão referentes a inquéritos que envolvem os crimes de tráfico, associação para o tráfico e roubo. Foram mobilizados 300 agentes da Polícia Civil, que contaram com o apoio Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar.

Dos 50 mandados, apenas um foi cumprido, contra Alessandro da Cunha dos Reis da Silva, de 23 anos. Outros dois homens, um de 22 anos e outro de 35, foram presos em flagrante durante a operação. Também foi apreendido um adolescente de 17 anos.

Na comunidade do Escondidinho, vizinha ao Morro dos Prazeres, houve troca de tiros. Segundo a Polícia Civil, um homem envolvido no confronto, ainda não identificado, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As investigações utilizaram vídeos gravados em bocas de fumo e fotos publicadas em redes sociais. Nas imagens, os suspeitos ostentam armas. De acordo com a Polícia Civil, o tráfico que ocorre nos três morros é controlado por dois grupos de uma mesma facção. No Fallet e no Fogueteiro, as ações dos criminosos são chefiadas por Paulo Cesar Baptista de Castro, conhecido por Paulinhozinho. Já no Morro dos Prazeres, o líder seria Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló. Há mandados de prisão contra ambos.

Fonte: Agência Brasil