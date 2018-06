Operação do Exército na zona oeste do Rio prende 5 pessoas

Quatro pessoas foram presas e um menor foi apreendido entre a tarde de ontem (14) e a madrugada de hoje (15) durante uma operação das Forças Armadas em 11 comunidades da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A ação, que conta com o apoio da Polícia Militar, começou ontem e deve ser concluída ainda hoje, de acordo com o Comando Conjunto das Forças Armadas.

Entre as comunidades que estão sendo alvo da operação estão Fumacê, Muquiço, Batan e Vila Vintém. Também foram apreendidas máquinas de caça-níquel e drogas. Duas barricadas foram removidas.

Segundo o Comando Conjunto, mais de um milhão e meio de moradores de dez bairros serão beneficiados com a operação, que é parte das medidas implementadas pelo Gabinete da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado.

Fonte: Agência Brasil