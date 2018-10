Operação do Comando Conjunto recupera carga de carne roubada no Rio

Em ação integrada, tropas do Comando Conjunto e policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar recuperaram, nesta quarta-feira (24), uma grande carga de carne que tinha sido roubada, recentemente, na região de Manilha, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio.

O Comando Conjunto informou que a carga foi apreendida em um patrulhamento na rodovia RJ-104, durante a Operação Dínamo Cargas, mas não revelou a quantidade de carne encontrada.

Um homem que se identificou como motorista de uma empresa de alimentos procurou os militares no local e disse que tinha acabado de ser assaltado. Ele relatou que foi abordado por cinco criminosos armados que o obrigaram a descarregar a carga de carne em uma casa na região.

A denúncia foi apurada por policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar e integrantes das Forças Armadas, que seguiram para o local indicado e conseguiram recuperar o resultado do assalto. Os criminosos fugiram ao notar a chegada das forças de segurança. De acordo com o Comando Conjunto, não houve confronto.

A Operação Dínamo Cargas, desenvolve ações coordenadas entre o Comando Conjunto, as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança para coibir roubos de carga.

Segundo o Comando Conjunto, a redução sucessiva e sistemática nos índices de roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro é indicador concreto dos resultados alcançados. Para o Comando Conjunto, a retirada da taxa adicional de entregas pelos Correios também contribui para a queda das ocorrências deste tipo de crime.

Fonte: Agência Brasil