Operação das forças armadas tem presos e ferido no Rio

As forças armadas fizeram hoje (13) uma operação nas comunidades do Jardim Catarina e do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo o Comando Conjunto, que coordena a atuação das três forças militares no estado, o objetivo da ação foi enfrentar criminosos armados que controlam as atividades criminosas nesses locais.

Ainda de acordo com o comando, criminosos atiraram contra as tropas durante a ação. Uma pessoa não identificada ficou levemente ferida no tiroteio e foi encaminhada a um hospital da região. ]

As forças armadas não informaram a circunstância do ferimento. Quatro pessoas foram presas em flagrante logo depois do confronto.

Participaram da operação 190 militares das forças armadas, com o apoio de blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia. Segundo o Comando Conjunto, foram apreendidas três pistolas, além de carregadores, munições e radiocomunicadores. Uma motocicleta roubada foi recuperada.

Fonte: Agência Brasil