Operação da PF desarticula quadrilha de roubo de cargas no Rio

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (11) a Operação Fórtio, para desarticular uma quadrilha de roubo de cargas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Ao todo, 110 policiais federais cumprem 14 mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão na capital e nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo, expedidos pela 38ª Vara Criminal.

As investigações começaram em 2017, depois de imagens de TV geradas de helicóptero, registraram o momento do roubo a uma carga no Complexo do Lins. Segundo a PF, a operação teve apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, dentro do protocolo de intenções da União Rio. O programa visa a integrar os poderes federais, municipais e estaduais em questões de segurança pública, promovendo o compartilhamento de informações de inteligência para subsidiar operações contra o crime organizado.

Os presos serão indiciados por roubo, receptação e organização criminosa. A PF detalhará a operação em entrevista coletiva marcada para as 11h.

