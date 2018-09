Operação contra tráfico no Porto de Itaguaí entra no segundo dia

O comando conjunto das Forças Armadas fez um balanço hoje (25) do segundo dia de operação no Complexo Portuário de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, onde estão sendo vistoriadas as cargas e contêineres que chegam ao porto. A finalidade é o controle do tráfico de drogas e de armas.

A ação conta com participação da Receita Federal do Brasil, Marinha do Brasil e Polícia Federal. Até agora, foram auditados pela Receita Federal 4 mil contêineres, além de 406 revistas pessoais e de veículos que entram no porto. A Marinha revistou 100 embarcações e um navio mercante, sendo que destas, sete foram notificadas pela Marinha do Brasil.

A nota do comando conjunto não informou se houve apreensão de drogas ou armas contrabandeadas escondidas nos contêineres. A ação conta também com cães farejadores do Exército. A Marinha está utilizando 10 embarcações, sendo uma lancha blindada, no patrulhamento na Baía de Sepetiba, entrada do Porto de Itaguaí.

Ao todo, participam da ação 700 militares das Forças Armadas, 50 servidores da Receita Federal e 12 policiais federais. A operação vai prosseguir durante a noite de hoje e ao longo do dia desta quarta-feira (26).

Fonte: Agência Brasil