Operação ‘Bairro Seguro’ prende 303 pessoas em todo o Estado

Em 24 horas de operação “Bairro Seguro”, deflagrada nesta última quarta-feira (19), nos 141 municípios de Mato Grosso, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), 303 pessoas foram presas ligadas à criminalidade.

Foram cumpridos também 121 mandados de busca e apreensão, 37 veículos recuperados, 58 armas de fogo apreendidas, 189 veículos apreendidos e 151 fiscalizações do Corpo de bombeiros a estabelecimentos comerciais e bares.

A ação qualificada, realizada pelas forças de segurança, Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC) e Corpo de Bombeiros faz parte da estratégia de enfrentamento à criminalidade em todo o Estado.

Ao todo, foram empregados 2.512 profissionais nas 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps), que abrangem os 141 municípios do Estado. O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) deu apoio nas ações.

“A operação foi um sucesso, mas isso só foi possível por conta da atividade desenvolvida por cada profissional, que atua com desempenho e comprometimento para garantir segurança a cada cidadão de bem de Mato Grosso”, declarou o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas.

Na noite de quarta-feira (19.04), mais de 90 profissionais, entre integrantes da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e agentes do Conselho Tutelar, percorreram vários pontos sensíveis da região do Centro Histórico de Cuiabá. Eles passaram, por exemplo, pelo Beco do Candeeiro e a Praça Maria Taquara, locais com altos índices de roubos e furtos, prostituição, uso de drogas e bares irregulares.

Cerca de 80 pessoas foram abordadas durante a ação noturna na Capital. Cinco estabelecimentos comerciais foram notificados e um foi fechado. Cinco pessoas foram conduzidas, uma pessoa com mandado de prisão em aberto e uma em posse de entorpecente.