Operação Bairro Seguro prende 135 pessoas

Cento e trinta e cinco pessoas foram presas nas primeiras 10 horas da 11ª edição da operação “Bairro Seguro”, deflagrada, na manhã desta sexta-feira (24.11), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), nos 141 municípios de Mato Grosso.

Das 135 prisões, 32 foram flagrantes, 43 mandados de prisões e 60 pessoas conduzidas a unidades policiais. Entre as apreensões estão 809 quilos de maconha apreendidos em uma única ação da Polícia Judiciária Civil em Rondonópolis.

Durante as primeiras horas da 11ª operação, os agentes das forças de segurança pública abordaram 1.203 pessoas e 647 veículos. Foram 108 bloqueios e os policiais ainda apreenderam 23 automóveis e 14 armas de fogo, além de 53 veículos recuperados.

A ação, que é integrada, reúne mais de mil profissionais, sendo eles das polícias Militar (PM) e Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros (CBM), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O objetivo é reduzir a criminalidade em todo Estado.

O secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel da PM Jonildo Assis, avalia as primeiras horas da operação como positiva. “Os índices na área de Segurança Pública são muito bons. E a Bairro Seguro é um exemplo das várias ações realizadas”.

Assis também enaltece o empenho de todos os envolvidos. “Há muito esforço e empenho dos profissionais de segurança pública para baixar, cada vez mais, os índices criminais”.

Resultado

Apenas em Rondonópolis, além dos 809 quilos de maconha apreendidos, nas 10 primeiras horas da operação “Bairro Seguro” foram realizados dois bloqueios, dois veículos foram recuperados, sendo um caminhão, seis pessoas presas em flagrante e cinco por mandado.

“Todas as forças [de segurança pública] estão nas ruas para garantir a segurança de toda população, de todos os municípios do nosso Estado. O trabalho preventivo é fundamental e está sendo realizado pela Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil”, destacou o subcomandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis, major Lauro Márcio Osório, durante coletiva à imprensa.