Operação apreende mais de 1 tonelada de cocaína no Porto de Santos

Uma operação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal apreendeu 1.195 quilos de cocaína no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A droga estava escondida em rolos de três máquinas compactadoras, com destino final para o porto de Abidjan, na Costa do Marfim. Os agentes utilizaram imagens de escâneres e cães farejadores para localizar a droga.

A operação durou mais de 12 horas, quando foi retirada uma placa dentada dos rolos e localizada uma espécie de janela, com a droga escondida no interior. A apreensão ocorreu na última segunda-feira (17).

A Polícia Federal e a Receita Federal contabilizam mais de 16 toneladas de cocaína apreendida no Porto de Santos no ano, em 32 operações. Em 2017, foram apreendidas 11,5 toneladas em 24 operações.

