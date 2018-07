Onze anos depois de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’, Selena Gomez e David Henrie se encontram

Selena Gomez e David Henrie

Selena Gomez e David Henrie, que viveram os irmãos Alex e Justin Russo em Os Feiticeiros de Waverly Place, encheram os fãs de nostalgia ao posarem juntinhos no feriado de 4 de julho, nos Estados Unidos.

Super amigos, eles se encontraram na Disney e Selena compartilhou fotos em sua conta oficial no Instagram.

Na legenda, Selena escreveu duas coisas: “Clima de férias de família” e “irmãozinho e irmãzinha”. Fofos demais, né?!

