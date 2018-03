ONS marca para segunda reunião com empresas de energia envolvidas em apagão

O Operador Nacional do Sistema (ONS) vai realizar, na próxima segunda-feira (26), uma reunião com as empresas diretamente responsáveis pelo sistema afetado no apagão que, na tarde de ontem (21), atingiu todas as regiões do país, afetando principalmente estados do Norte e Nordeste do país. Cerca de 70 milhões de pessoas ficaram sem energia.

“A determinação das causas da perturbação exige a análise de uma grande quantidade de informações e já está em curso. A reunião com as empresas envolvidas para a elaboração do Relatório de Análise da Perturbação será realizada na segunda-feira, 26/03, no ONS, no Rio de Janeiro”, disse hoje (22) o ONS por meio de nota.

O apagão começou pouco antes das 16h. Segundo o ONS, o evento teve origem na falha de um disjuntor de interligação de barramentos na subestação Xingu, responsável pela distribuição da maior parte da carga gerada pela Usina de Belo Monte para a Região Sudeste.

A queda de energia causou o desligamento de 19.760 megawatt (MW), o que correspondeu a 25% da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) no momento.

Na região Norte, houve desligamento de consumidores em Manaus, Macapá, Palmas e Belém. O Tocantins foi o primeiro estado a ser atingido pela falta de luz, às 15h58. A energia só foi totalmente restabelecida por volta das 17h50.

Na região Nordeste, todos os estados foram afetados com o desligamento de 10.750 MW de carga. A Bahia foi o primeiro estado a ser afetado. Lá o apagão começou as 16h10. De acordo com o ONS, às 20h20 foi restabelecida 50% da carga de energia. Somente as 21h o fornecimento de luz foi normalizado.

Fonte: Agência Brasil