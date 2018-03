ONG critica Latino por causa de macaco Twelves: “Animal silvestre não é pet”

Reprodução/Instagram Latino e Twelves

A Ampara Silvestre, Organização Nã0-Governamental que luta pela defesa dos direitos e respeito aos animais, emitiu um comunicado no Instagram para falar sobre Twelves, o macaco do cantor Latino que morreu atropelado na última terça-feira (20).

“Precisamos falar sobre: Twelves, o macaco do cantor Latino. Primeiramente gostaríamos de deixar claro que a morte do macaquinho também doeu em nós, mas não podemos deixar de nos posicionar sobre mais uma caso de animal silvestre tratado como pet. Twelves era um macaco prego. Que era vestido como humano, usava coleira, era tratado como uma criança. Seus instintos não eram respeitados, sua liberdade lhe foi tirada, ou melhor, nunca teve direito a ela. Nasceu para ser status”, disse a ONG.

A Ampara diz ainda: “É necessário que as pessoas entendam que independente da condição financeira ou social da pessoa, um animal silvestre nunca vai ter a vida adequada para sua espécie quando em cativeiro. Nada substitui a vida em seu habitat ou muda seus instintos. Já era a segunda fuga do macaco prego, ambas foram na mesma região, local de mata. É evidente que ele sentia a necessidade de um contato maior com a natureza e liberdade. Entendemos o encanto que os animais causam nas pessoas, mas isso não lhes dá o direito de tê-los. Compartilhem informação. Silvestre não é pet! Seu lugar é na natureza e podermos vê-los em seu habitat natural é inigualável”.

Latino decidiu cremar o macaco e ainda postou um vídeo do momento no Instagram, o que dividiu opiniões na rede social. O cantor se diz arrasado e pediu orações aos fãs.

Fonte: Vírgula UOL