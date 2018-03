Onde estão as apresentadoras dos programas infantis dos anos 1990?

Ah, os anos 90!

Ninguém duvida que aquela foi uma época muito peculiar&preciosa na história da cultura deste belo país. Um dos fenômenos que dominaram essa década, junto com os umbigos expostos e As Patricinhas de Beverly Hills, foram as apresentadoras infantis loiras. O Virgula foi atrás e agora vai te contar onde cada uma delas está. Dá uma olhada:

As apresentadoras dos programas infantis dos anos 1990

Angélica no Angel Mix, da Globo

Você provavelmente sabe onde ela está, mas a gente não podia deixar a Angélica de fora dessa lista, né? Diretamente do ABC paulista, ela entrou na televisão aos quatro anos, quando foi eleita a Criança Mais Bonita do Brasil no programa Buzina do Chacrinha. Ela começou a carreira de apresentadora com apenas 13 anos, na Manchete. Em 1993, foi para o SBT, onde comandou A Casa da Angélica. Três anos mais tarde, foi para a Globo, com o Angel Mix. O resto é história.

Créditos: Reprodução

Angélica

Hoje, Angélica é o rosto do programa Estrela. Tem três filhos e é casada com Luciano Huck.

Créditos: Reprodução

Pat Beijo

A Pat Beijo era apresentadora do Clube da Criança, da extinta TV Manchete, na época em que o programa exibia Cavaleiros do Zodíaco! Lembra?

Créditos: Reprodução

Patrícia Kiss

Bom, hoje ela atende por Patrícia Kiss: “Book Authoress and Model- Escritora, Modelo, Personal Style, Maquiadora, Pós Graduada em Estética e Cosmetologia, agora também Blogueira e Youtuber”, segundo descrição da própria no Instagram. Mora na Europa, tem silicone nos seios e na bunda e se compara à Barbie.

Créditos: Reprodução

Eliana no Eliana & Cia

Outra que não podia faltar, né? A Eliana era a maior dona das lojas de brinquedos dos anos 90, e não a toa. Ela tinha uma legião de fãs que aprenderam a cantar a música dos dedinhos com ela. A loira começou a carreira de apresentadora no SBT, no Eliana & Cia, e depois migrou pra Record com o Eliana & Alegria, pertinho de você todos os dias!

Créditos: Reprodução

Eliana

Hoje, depois de muito tempo na Record, voltou para o SBT. Ela apresenta o programa homônimo e ainda é dona de uma editora, a Master Books

Créditos: Reprodução

Debby Lagranha

Lembra dela? Debby apresentou o Clube da Criança em 1997, num “revival” do programa. Depois, foi para a Globo atuar.

Créditos: Reprodução

Debby Lagranha

Hoje ela é veterinária e atua profissionalmente na área. Tem essa filhinha fofa da foto, a Duda, e até vai na Globo de vez em quando — mas para cuidar dos animais que participam da programação da emissora

Créditos: Instagram

Mariane

Mariane teve um programa homônimo no SBT no começo dos anos 90. Acabou demitida por cortar o cabelo (!) no estilo joãozinho sem consultar o big boss, Silvio Santos. Por telegrama. No dia do seu aniversário.

Créditos: Reprodução

Mariane

Mariane agora é repórter na Rede TV!

Créditos: Reprodução

Jackeline Petkovic durante o Bom Dia e Cia

Jackeline Petkovic apresentou o programa Bom dia & Cia de 1998 até 2003

Créditos: Reprodução

Jackeline Petkovic

Ela continua como apresentadora. Jacky está na frente do programa Plantão Animal, da RedeTV!

Créditos: Reprodução / Antonio Chahestian

Fonte: Vírgula UOL